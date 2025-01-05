Опубликована январская афиша спектаклей Великолукского драмтеатра
Великолукский драматический театр опубликовал афишу спектаклей на январь 2025 года. Информация размещена на официальном сайте театра.
Ранее сообщалось, что Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал февральский репертуар и открыл продажи билетов.
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