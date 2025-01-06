До –5 градусов ожидается в Псковской области сегодня

10:12, 06 января 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 6 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Днём местами будет идти небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ожидается южных направлений, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области составит от –5 до 0 градусов. Атмосферное давление низкое.