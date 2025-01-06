Рождественский праздник для детей пройдёт в храме Святого Александра Невского в Пскове

10:42, 06 января 2025, ПАИ

Рождественский праздник для детей пройдёт в храме Святого Александра Невского в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Мероприятие для детей состоится в среду, 8 января. Начало в 13:00. В программе будет представлен рождественский спектакль в исполнении детей воскресной школы.

Кроме того, гостей праздника ждут пение колядок, праздничная программа с Дедом Морозом и катание на лошадях вокруг храма.