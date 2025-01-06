Рождественский праздник для детей пройдёт в храме Святого Александра Невского в Пскове
Рождественский праздник для детей пройдёт в храме Святого Александра Невского в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Мероприятие для детей состоится в среду, 8 января. Начало в 13:00. В программе будет представлен рождественский спектакль в исполнении детей воскресной школы.
Кроме того, гостей праздника ждут пение колядок, праздничная программа с Дедом Морозом и катание на лошадях вокруг храма.
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06 января 2025
Рождественский праздник для детей пройдёт в храме Святого Александра Невского в Пскове