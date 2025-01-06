Более 50 нетрезвых водителей задержали в Псковской области за неделю

11:24, 06 января 2025, ПАИ

51 водитель, управлявший авто в состоянии алкогольного опьянения, был задержан на территории Псковской области с 30 декабря по 5 января. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции УМВД России.

Четверо из водителей были задержаны повторно. В Госавтоинспекции призвали псковичей сообщать о пьяных водителях в дежурную часть полиции по месту совершения нарушения. Оставить сообщение также можно по телефону доверия УМВД России по Псковской области (8 8112) 59-22-33.