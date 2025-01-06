Псковские росгвардейцы обеспечат безопасность на рождественских мероприятиях

11:54, 06 января 2025, ПАИ

Псковские росгвардейцы совместно с другими правоохранительными органами обеспечат безопасность на рождественских мероприятиях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ОМОН «Кром» будут нести службу у храмов, соборов и церквей. К местам проведения праздничных мероприятий приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны.

Кроме того, будет усилен контроль за объектами торговли и хранения гражданского оружия.