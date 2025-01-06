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Происшествия

Четыре возгорания ликвидировали пожарные подразделения Псковской области за минувшие сутки

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

5 января в 04:30 в деревне Бегуново Невельского муниципального округа сгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Пожарным удалось спасти садовый дом.

В 14:00 в деревне Савинцы Пыталовского муниципального округа выгорела изнутри хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 14:00 на улице Льнозаводской в Пушкинских Горах в бесхозном строении огнём были повреждены стены. Возможная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В 21:07 на улице Солнечной в Пскове в многоквартирном жилом доме была повреждена огнём комната, сама квартира закопчена. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования. Спасены семь человек, один из них ребёнок.

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