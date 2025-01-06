Псковичам напомнили о возможности пройти диспансеризацию в праздничные дни
Записаться на диспансеризацию в Пскове можно по телефону колл-центра Псковской городской поликлиники 29-90-28. Об этом ПАИ сообщили в организации.
Необходимо позвонить по указанному номеру, дождаться ответа оператора и записаться на приём в центр здоровья на улице Кузбасской дивизии (здание бывшего роддома, корпус Б).
Записаться можно и в другие поликлиники, где будет удобнее пройти диспансеризацию.
Отметим, что диспансеризация – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».
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