Псковичам напомнили о возможности пройти диспансеризацию в праздничные дни

13:20, 06 января 2025, ПАИ

Записаться на диспансеризацию в Пскове можно по телефону колл-центра Псковской городской поликлиники 29-90-28. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Необходимо позвонить по указанному номеру, дождаться ответа оператора и записаться на приём в центр здоровья на улице Кузбасской дивизии (здание бывшего роддома, корпус Б).

Записаться можно и в другие поликлиники, где будет удобнее пройти диспансеризацию.

Отметим, что диспансеризация – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».