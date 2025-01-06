До –7 градусов ожидается в Псковской области 7 января
Облачная погода ожидается в Псковской области завтра, 7 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью прогнозируют снег с дождём. Утром и днём местами гололёд. На дорогах гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от –7 до –2 градусов, днём – от 0 до +3 градусов.
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