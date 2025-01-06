До –7 градусов ожидается в Псковской области 7 января

13:51, 06 января 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области завтра, 7 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью прогнозируют снег с дождём. Утром и днём местами гололёд. На дорогах гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –7 до –2 градусов, днём – от 0 до +3 градусов.