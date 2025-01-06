Названы лидеры в номинации «Призвание» премии «Народное признание»

15:26, 06 января 2025, ПАИ

Некоторые участники первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» уже вошли в число фаворитов по результатам онлайн-голосования. Публикуем список тех, кто сейчас занимает лидирующие позиции в номинации «Призвание».

Первое место предварительно занимает поисковая общественная организация «След «Пантеры». На протяжении 30 лет организация активно занимается поиском, восстановлением и сохранением памяти о погибших воинах, участвовавших в различных военных конфликтах. Благодаря усилиям поисковиков удалось установить имена более 2 500 воинов. К этому часу «След «Пантеры» набрал 1 357 голосов.

Второе место у тренера высшей категории и руководителя военно-патриотического клуба «Юный спасатель» Елены Ильиной. Елена Карловна активно воспитывает в детях патриотизм и любовь к родному краю в походах, на экскурсиях и культурных мероприятиях. Её уникальный подход к обучению основывается на высоком профессионализме и заботливом отношении к каждому ребёнку. Тренер набрала уже 527 голосов.

На третьем месте находится учитель начальных классов школы №7 в Великих Луках Ириния Сотченкова. Она уже более 40 лет занимает эту должность и великолепно справляется со своей работой. Младший школьный возраст – значимый период в жизни каждого, поэтому очень важно, чтобы первый учитель стал для ребёнка не только человеком, дающим знания, но и тем, с кем можно поделиться самым сокровенным, кто поймёт и даст совет. У Иринии Сотченковой 510 голосов.

На четвёртой позиции – врач-терапевт Альбина Ханбабаева, которая уже десять лет помогает пациентам. Пациенты ценят её не только за профессионализм, но и за человеческое отношение. Альбина всегда готова выслушать и поддержать, что создаёт доверительную атмосферу на приёме. У врача набралось 432 голоса.

На пятой строчке расположилась руководитель коллектива спортивно-танцевального клуба «Аэроданс» Наталья Секриеру. Сфере спорта она посвятила уже не один десяток лет. Её ученики успешно продолжают спортивную танцевальную деятельность в Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде и других городах. Они имеют спортивные звания, разряды и официальные классы мастерства. У Натальи Секриеру уже 380 голосов.

Отметим, что ситуация с количеством голосом может измениться. Номинанты могут подключить к голосованию своих поклонников и группы поддержки. Голосование в первом туре продлится до 17 января включительно.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями стали Псковское агентство информации и другие СМИ из медиахолдинга Псковской области.

Победители определяются в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание и #ПремияПАИ.