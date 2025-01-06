Руководитель следственного управления по Псковской области принял участие в акции «Ёлка желаний»

16:23, 06 января 2025, ПАИ

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Пётр Крупеня совместно с сотрудниками управления присоединился к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Офицеры поздравили восьмилетнего Мишу из Пскова, загадавшего на Новый год подарок-сюрприз. Так, было решено подарить ему наборы для рисования и творчества.

13-летний Миша и его трёхлетняя сестра Аня из многодетной семьи также загадали подарки-сюрпризы. Аня очень любит петь и танцевать и в подарок получила портативный микрофон и сказочного единорога. А Миша увлекается кулинарией и в подарок получил умную колонку и фартук.

Встреча с ребятами прошла в региональном следственном управлении, куда дети пришли со своими мамами. Руководитель следственного управления Пётр Крупеня поздравил детей с Новым годом и Рождеством, пожелал здоровья, успехов в учёбе и дальнейших свершений и открытий.