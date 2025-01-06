МЧС предупреждает псковичей о гололёде 7 января
Гололёд и гололедица ожидаются на территории Псковской области во вторник, 7 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Гололёд прогнозируют в 5–8 часов утра, начиная с южных районов области, в первой половине дня – на севере области. На дорогах при этом будет гололедица.
В пресс-службе ведомства псковичам порекомендовали быть осторожными за рулём, а пешеходам – отдать предпочтение обуви на плоской нескользящей подошве.
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