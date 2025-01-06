Монтаж выставки трофейной техники проходит в центре Пскова

17:44, 06 января 2025, ПАИ

Монтаж выставки трофейной техники, которая была захвачена военнослужащими группировки войск «Север» во время СВО, проходит в Пскове сегодня, 7 января. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Выставку откроют на автостоянке возле областного центра семьи на улице Карла Маркса 8 января в 11:00. Под открытым небом будет представлено 16 единиц техники, состоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: Турции, Великобритании, Финляндии, США, Франции и Австралии.

Экспозиция будет открыта для посещения с 8 по 25 января. Вход для гостей свободный.