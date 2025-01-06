Монтаж выставки трофейной техники проходит в центре Пскова
Монтаж выставки трофейной техники, которая была захвачена военнослужащими группировки войск «Север» во время СВО, проходит в Пскове сегодня, 7 января. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Выставку откроют на автостоянке возле областного центра семьи на улице Карла Маркса 8 января в 11:00. Под открытым небом будет представлено 16 единиц техники, состоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: Турции, Великобритании, Финляндии, США, Франции и Австралии.
Экспозиция будет открыта для посещения с 8 по 25 января. Вход для гостей свободный.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
06 января 2025
95-летие отпраздновала жительница Новоржевского округа, труженица тыла Любовь Яковлева
06 января 2025
Руководитель следственного управления по Псковской области принял участие в акции «Ёлка желаний»