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Общество

Монтаж выставки трофейной техники проходит в центре Пскова

Монтаж выставки трофейной техники, которая была захвачена военнослужащими группировки войск «Север» во время СВО, проходит в Пскове сегодня, 7 января. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Монтаж выставки в центре Пскова
    Фото: ПАИ
  • Монтаж выставки в центре Пскова
    Фото: ПАИ
  • Монтаж выставки в центре Пскова
    Фото: ПАИ
  • Монтаж выставки в центре Пскова
    Фото: ПАИ
  • Монтаж выставки в центре Пскова
    Фото: ПАИ
  • Монтаж выставки в центре Пскова
    Фото: ПАИ
  • Монтаж выставки в центре Пскова
    Фото: ПАИ

Выставку откроют на автостоянке возле областного центра семьи на улице Карла Маркса 8 января в 11:00. Под открытым небом будет представлено 16 единиц техники, состоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО: Турции, Великобритании, Финляндии, США, Франции и Австралии.

Экспозиция будет открыта для посещения с 8 по 25 января. Вход для гостей свободный.

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