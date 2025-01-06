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Общество

Роскомнадзор объяснил причину массового сбоя в работе интернет-сервисов в России

Причиной массового сбоя в работе интернет-сервисов в России стала авария в магистральной сети одного из операторов связи. На данный момент авария устранена. Работа сервисов восстанавливается, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Ранее в этот день пользователи в России столкнулись с проблемами в работе различных интернет-сервисов. Об этом свидетельствует статистика жалоб, собранная на сайте Downdetector.

Наибольшее количество проблем с доступом было зафиксировано при попытке подключиться к оператору связи МТС, возникли проблемы с доступом к сервисам Google, сбой в работе соцсети «ВКонтакте», мессенджеров Telegram, оператора «Ростелеком», поисковой системы «Яндекс» и сервиса распространения игр Steam.

Также ранее, 1 января, пользователи Telegram сообщили о проблемах в работе мессенджера. В частности, некорректно работало мобильное приложение, не приходили уведомления. Наибольшее количество проблем было зафиксировано в Ленинградской, Московской и Нижегородской областях.

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