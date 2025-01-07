Великолучанка стала призёром чемпионата Европы по таврелям среди женщин

09:38, 07 января 2025, ПАИ

Великолучанка Кристина Якорева заняла второе место на чемпионате Европы по таврелям среди женщин, который прошёл в Орше в Белоруссии 5 и 6 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации таврелей Псковской области Григорий Шаранков.

В соревнованиях участвовали 22 спортсменки из России и Белоруссии, которые играли с контролем времени 25 минут на партию с добавлением пяти секунд на каждый ход.

По итогам девяти партий Кристина Якорева, представляющая Великие Луки, набрала семь очков и в турнирной таблице уступила только международному гроссмейстеру Ксении Гончаровой из Смоленска. Третье место у прошлогодней чемпионки Александры Грищенко из Королёва.

Тренирует великолукскую спортсменку Валентин Власов.

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