Волонтёры Псковской области поздравили с Рождеством военных, проходящих реабилитацию в Пскове

09:49, 07 января 2025, ПАИ

Команда регионального ресурсного центра вместе с «Волонтёрами Победы» и Женским движением Псковской области передали подарки военнослужащим, проходящим реабилитацию в госпитале Пскова. Об этом сообщается в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».

Все подарки для защитников были собраны неравнодушными жителями нашего региона, отмечается в соцсетях. «В пакетах – сладости и игрушки, созданные руками детей участников СВО и волонтёров», – говорится в сообщении.

«Такое внимание для наших мужчин – это большая поддержка и вера, которые согревают сердца и показывают, что мы вместе», – сообщается в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».