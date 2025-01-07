Российские вузы перейдут на новую систему образования в следующем году

10:15, 07 января 2025, ПАИ

Российские университеты перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Студенты, которые обучаются по действующим образовательным программам, смогут завершить освоение программы, на которую поступали. К 1 сентября следующего года Минобрнауки утвердит соответствующие правовые акты.

В настоящее время реализуется указ президента России о совершенствовании системы высшего образования. Шесть ведущих вузов с мая 2023 года участвуют в пилотном проекте, в рамках которого студенты получают базовое, а также специализированное высшее образование по программам магистратуры и аспирантуры.