Лыжную трассу накатали на псковском стадионе «Машиностроитель»
Специалисты накатали лыжную трассу на псковском стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается в пресс-службе организации.
На стадионе также работает прокат лыж, которые выдаются по предъявлению удостоверения личности или залогу две тысяч рублей.
«Не упустите возможность активно провести время и насладиться зимними пейзажами», – отметили в пресс-службе стадиона.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».
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