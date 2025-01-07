Лыжную трассу накатали на псковском стадионе «Машиностроитель»

10:23, 07 января 2025, ПАИ

Специалисты накатали лыжную трассу на псковском стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщается в пресс-службе организации.

На стадионе также работает прокат лыж, которые выдаются по предъявлению удостоверения личности или залогу две тысяч рублей.

«Не упустите возможность активно провести время и насладиться зимними пейзажами», – отметили в пресс-службе стадиона.

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