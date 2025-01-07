Псковичка Наталья Спиридонова готовится выступить на первых соревнованиях в новом сезоне

11:23, 07 января 2025, ПАИ

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова готовится выступать на первых соревнованиях нового сезона «Рождественские старты», которые идут в Екатеринбурге. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Псковичке в прыжках в высоту будут противостоять спортсменки из Свердловской, Ленинградской, Липецкой и Кемеровской областей, а также из Татарстана. В сектор в том числе выйдет мастер спорта международного класса Кристина Королёва.

На данный момент соревнования по прыжкам в высоту среди женщин только начались. Трансляция идёт на официальной странице Всероссийской федерации лёгкой атлетики в соцсети «ВКонтакте».

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