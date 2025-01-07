Псковичка Наталья Спиридонова готовится выступить на первых соревнованиях в новом сезоне
Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова готовится выступать на первых соревнованиях нового сезона «Рождественские старты», которые идут в Екатеринбурге. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.
Псковичке в прыжках в высоту будут противостоять спортсменки из Свердловской, Ленинградской, Липецкой и Кемеровской областей, а также из Татарстана. В сектор в том числе выйдет мастер спорта международного класса Кристина Королёва.
На данный момент соревнования по прыжкам в высоту среди женщин только начались. Трансляция идёт на официальной странице Всероссийской федерации лёгкой атлетики в соцсети «ВКонтакте».
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Психологически ещё тяжеловато: тренер псковской легкоатлетки Натальи Спиридоновой прокомментировала первое выступление своей подопечной в новом сезоне
Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова выиграла первые соревнования в новом сезоне
Псковичка Наталья Спиридонова готовится выступить на первых соревнованиях в новом сезоне