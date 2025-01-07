Пожарные обнаружили тело женщины в сгоревшем доме в Псковской области
Пожарные обнаружили тело женщины в сгоревшем доме в Себеже. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
В Себеже на улице Марии Пынто произошло возгорание в доме. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар и обнаружили в здании погибшую, личность которой устанавливается.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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