Пожарные обнаружили тело женщины в сгоревшем доме в Псковской области

12:59, 07 января 2025, ПАИ

Пожарные обнаружили тело женщины в сгоревшем доме в Себеже. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

В Себеже на улице Марии Пынто произошло возгорание в доме. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар и обнаружили в здании погибшую, личность которой устанавливается.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.