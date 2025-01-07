Два пожара ликвидированы в Псковской области за минувшие сутки

13:39, 07 января 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

6 января в деревне Торчилово Великолукского района пожарным удалось спасти жилой дом после возгорания дров в подвальном помещении. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при технической эксплуатации твердотопливного котла.

В Палкинском районе, деревне Сысоево в одном из домов огнём повреждена стена. Возможная причина возгорания – короткое замыкание в электрическом щитке внутри жилого дома. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки.