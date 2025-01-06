Сборы фильма «Ёлки 11» переросли один миллиард рублей

14:45, 07 января 2025, ПАИ

Общие сборы проката российской комедии «Ёлки 11» режиссёра Александра Карпиловского переросли один млрд рублей. Соответствующие данные приведены на сайте ЕАИС.

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), «Ёлки 11» собрали 16,571 млн рублей в день премьеры и 48,149 млн рублей на предпродажах. Значительно увеличить выручку фильму удалось также в выходные дни после старта проката – более 150 млн рублей в выходные первой недели и около 315 млн – второй.

Фильм, как и предыдущие, рассказывает о чудесах, которые происходят в канун Нового года. В российской киноленте снимались Дмитрий Нагиев, Бурак Озчивит, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Кристина Бабушкина, Ирина Пегова, Андрей Рожков, Виктор Хориняк.