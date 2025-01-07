Псковская полиция обеспечила безопасность во время праздничных богослужений

20:06, 07 января 2025, ПАИ

Псковская полиция обеспечила безопасность во время праздничных богослужений в ночь с 6 на 7 января в регионе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не было допущено. Всего в эту ночь на территории области праздничные службы прошли в 104 церквях и храмах.

Для обеспечения безопасности были задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, представители народных дружин и казачества, частных охранных организаций, а также сотрудники Госавтоинспекции.

Кроме того, места проведения служб были обследованы полицейскими и взяты под усиленную охрану. При входе в храм проходил досмотр.