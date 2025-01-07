Рождественское представление состоялось в культурном центре Себежа

21:21, 07 января 2025, ПАИ

Традиционные «Рождественские встречи» прошли в районном культурном центре Себежа сегодня, 7 января. Школьники и воспитанники воскресной школы имени Афанасия Пресвитера Прихабского при храме Святой Троицы Себежа подготовили праздничную программу для жителей себежского края. Об этом сообщает газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»











В программу мероприятия были включены стихотворения, притчи, сценки, а также песни. По традиции концертную программу завершил инструментальный ансамбль «Благовест».

После концерта с благодарственным словом к зрителям обратился отец Василий. Всем участникам рождественских встреч отец Василий и Дед Мороз вручили сладкие подарки.