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Общество

Рождественское представление состоялось в культурном центре Себежа

Традиционные «Рождественские встречи» прошли в районном культурном центре Себежа сегодня, 7 января. Школьники и воспитанники воскресной школы имени Афанасия Пресвитера Прихабского при храме Святой Троицы Себежа подготовили праздничную программу для жителей себежского края. Об этом сообщает газета «Призыв».

  • Рождественское представление в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Рождественское представление в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Рождественское представление в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Рождественское представление в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Рождественское представление в Себеже
    Фото: газета «Призыв»
  • Рождественское представление в Себеже
    Фото: газета «Призыв»

В программу мероприятия были включены стихотворения, притчи, сценки, а также песни. По традиции концертную программу завершил инструментальный ансамбль «Благовест».

После концерта с благодарственным словом к зрителям обратился отец Василий. Всем участникам рождественских встреч отец Василий и Дед Мороз вручили сладкие подарки.

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