Рождественское представление состоялось в культурном центре Себежа
Традиционные «Рождественские встречи» прошли в районном культурном центре Себежа сегодня, 7 января. Школьники и воспитанники воскресной школы имени Афанасия Пресвитера Прихабского при храме Святой Троицы Себежа подготовили праздничную программу для жителей себежского края. Об этом сообщает газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
В программу мероприятия были включены стихотворения, притчи, сценки, а также песни. По традиции концертную программу завершил инструментальный ансамбль «Благовест».
После концерта с благодарственным словом к зрителям обратился отец Василий. Всем участникам рождественских встреч отец Василий и Дед Мороз вручили сладкие подарки.
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