Собор Пресвятой Богородицы празднуют православные

07:56, 08 января 2025, ПАИ

Собор Пресвятой Богородицы празднуют православные сегодня, 8 января, сообщает calend.ru.

В этот день люди обращаются к Богоматери с хвалебными и благодарственными песнями, потому что она является той, от которой родился Иисус Христос.

Этот день называют Собором потому, что, в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы, сегодня совершается общее празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.

Вместе с Богоматерью в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа), святого Иосифа Обручника (обручённого мужа Пресвятой Богородицы), святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника).