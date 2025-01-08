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О налипании мокрого снега предупреждают псковичей

О налипании мокрого снега на провода предупреждают жителей Псковской области. О неблагоприятном явлении ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

«В течение суток 8 января местами по Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода», – предупредили псковичей.

При налипании мокрого снега необходимо быть острожными на улице, следует обращать внимание на целостность линий электропередачи. В это время нельзя использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, так как это может привести к нерасчётным нагрузкам на электропроводку и её воспламенение. Псковичам рекомендуют закрепить слабоукреплённые конструкции на своих подворьях. В случае обнаружения оборванных проводов на линиях электропередачи, следует сообщать об этом в администрацию населённого пункта или по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

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