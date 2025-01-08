О налипании мокрого снега предупреждают псковичей

07:53, 08 января 2025, ПАИ

О налипании мокрого снега на провода предупреждают жителей Псковской области. О неблагоприятном явлении ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«В течение суток 8 января местами по Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода», – предупредили псковичей.

При налипании мокрого снега необходимо быть острожными на улице, следует обращать внимание на целостность линий электропередачи. В это время нельзя использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, так как это может привести к нерасчётным нагрузкам на электропроводку и её воспламенение. Псковичам рекомендуют закрепить слабоукреплённые конструкции на своих подворьях. В случае обнаружения оборванных проводов на линиях электропередачи, следует сообщать об этом в администрацию населённого пункта или по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).