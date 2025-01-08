Юных печерян приглашают сегодня на «Рождественский выходной»

10:45, 08 января 2025, ПАИ

Дворец творчества детей и молодёжи Печорского муниципального округа (Печоры, улица Мира, 19) приглашает юных печерян и их родителей весело и с пользой провести последний день новогодних каникул – 8 января. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на организаторов.

8 января гостей ждёт детская игровая программа «Весёлое Рождество», мастер-класс по изготовлению рождественской снежинки и кинофильм «Баба Яга спасает Новый год» (12+).