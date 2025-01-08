Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юных печерян приглашают сегодня на «Рождественский выходной»

Дворец творчества детей и молодёжи Печорского муниципального округа (Печоры, улица Мира, 19) приглашает юных печерян и их родителей весело и с пользой провести последний день новогодних каникул – 8 января. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на организаторов.

Изображение: организаторы

8 января гостей ждёт детская игровая программа «Весёлое Рождество», мастер-класс по изготовлению рождественской снежинки и кинофильм «Баба Яга спасает Новый год» (12+).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 января 2025

Три концерта органной музыки пройдут в Пскове в январе
08 января 2025

Выставку трофейной техники откроют сегодня в Пскове
08 января 2025

Волонтёры в Дно готовятся к прибытию «Поезда Победы»
08 января 2025

Музей «Поезд Победы» прибудет сегодня в Дно
08 января 2025

О налипании мокрого снега предупреждают псковичей
08 января 2025

Колядки, хороводы и подарки
07 января 2025

Как праздновали Новый год на предприятиях Псковщины, рассказали в архиве
07 января 2025

Праздник «Рождество начинается здесь» отметили в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...