Юных печерян приглашают сегодня на «Рождественский выходной»
Дворец творчества детей и молодёжи Печорского муниципального округа (Печоры, улица Мира, 19) приглашает юных печерян и их родителей весело и с пользой провести последний день новогодних каникул – 8 января. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на организаторов.
8 января гостей ждёт детская игровая программа «Весёлое Рождество», мастер-класс по изготовлению рождественской снежинки и кинофильм «Баба Яга спасает Новый год» (12+).
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