Две маскировочные сети для участников СВО сплели в Себеже за новогодние праздники
Две маскировочные сети для участников СВО сплели в Себежском районном культурном центре за новогодние праздники, пишет газета «Призыв».
«Спасибо, родные, что в праздники находите время. Спасибо за помощь бойцам. Только вместе мы сила, только вместе мы справимся с любыми задачами», – отметила волонтёр-водитель Галина Никаненок.
Ранее сообщалось, что перед Новым годом псковичи отправили новогодние подарки и необходимое оборудование псковским военнослужащим, находящимся в зоне СВО.
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