Две маскировочные сети для участников СВО сплели в Себеже за новогодние праздники

12:55, 08 января 2025, ПАИ

Две маскировочные сети для участников СВО сплели в Себежском районном культурном центре за новогодние праздники, пишет газета «Призыв».

«Спасибо, родные, что в праздники находите время. Спасибо за помощь бойцам. Только вместе мы сила, только вместе мы справимся с любыми задачами», – отметила волонтёр-водитель Галина Никаненок.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом псковичи отправили новогодние подарки и необходимое оборудование псковским военнослужащим, находящимся в зоне СВО.