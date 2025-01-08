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Общество

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 9 января

Облачная погода ожидается в Псковской области 9 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура по области в течение суток – от -2 до +2 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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