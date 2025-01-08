Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 9 января

16:24, 08 января 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 9 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах будет гололедица.

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура по области в течение суток – от -2 до +2 градусов. Атмосферное давление будет низким.