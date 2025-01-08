Минобороны: ВСУ в Курской области потеряли более 50 тысяч солдат

17:14, 08 января 2025, ПАИ

Более 50 тысяч военнослужащих потеряли Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боёв в Курской области, сообщили в Минобороны РФ сегодня, 8 января.

Также ВСУ потеряли 1 515 боевых бронированных машин, 1 430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортёров, 89 станций РЭБ, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, и другую технику.

Отметим, что военнослужащие России в ходе боёв не только уничтожают, но и захватывают технику противника. Сегодня в Пскове открыли выставку трофейной техники стран НАТО, которую российские бойцы захватили во время СВО. С трофеями можно ознакомиться в фоторепортаже здесь.