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Как без стресса войти в рабочий ритм, рассказали псковичам в областном комитете по труду и занятости

Как без стресса войти в рабочий ритм после 11-дневных новогодних праздников, рассказали ПАИ в комитете по труду и занятости Псковской области.

Фото: Андрей Степанов

  • Составьте список дел: заранее определите приоритеты и задачи на первое время, чтобы не теряться в хаосе;
  • включайтесь в работу постепенно: начните с лёгких задач, чтобы не перегружать себя сразу после праздников;
  • общайтесь с близкими и балуйте себя: поделитесь своими впечатлениями от праздников и сделайте что-то приятное для себя, чтобы продлить положительные эмоции;
  • сохраните воспоминания: запишите лучшие моменты или создайте альбом с фотографиями – это поможет создать положительный настрой и настроение для новой рабочей недели.

«Помните, что возвращение к работе – новый этап и с правильным подходом он может быть успешным и вдохновляющим!» – подчеркнули в профильном областном комитете.

Напомним, что первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников будет двухдневной, россияне выйдут на работу в четверг и пятницу (9 и 10 января).

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