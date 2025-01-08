«Это должна услышать вся Россия»: жена участника СВО из Псковской области сочинила и записала песню-послание

18:45, 08 января 2025, ПАИ

Жена участника СВО из Псковской области сочинила и записала песню-послание, пишет редакция себежской газеты «Призыв».

Эту песню в редакцию прислала жительница деревни Берёзка Себежского района. «Слова к этой песне сочинила наша старшая дочь. Она посвятила её своему мужу. Он сейчас на СВО», – отметила женщина.

В комментариях люди отмечают, что песня цепляет струны души человека и что композицию должна услышать вся Россия.