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Культура

Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсии в Старый Новый год

Псковский музей-заповедник приглашает встретить Старый Новый год в стенах Двора Постникова 12 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В программе предусмотрены экскурсия «Сокровища с антресолей», а также выставка японской гравюры эпохи Эдо.

Также участников ждёт музейное караоке с музыкой из советских кинофильмов, общение и праздничная атмосфера.

В программе запланировано угощение – чай и пряники.

Начало в 16:00 во ДвореПостникова (улица Олега Кошевого, 2).

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