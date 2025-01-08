Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсии в Старый Новый год
Псковский музей-заповедник приглашает встретить Старый Новый год в стенах Двора Постникова 12 января. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В программе предусмотрены экскурсия «Сокровища с антресолей», а также выставка японской гравюры эпохи Эдо.
Также участников ждёт музейное караоке с музыкой из советских кинофильмов, общение и праздничная атмосфера.
В программе запланировано угощение – чай и пряники.
Начало в 16:00 во ДвореПостникова (улица Олега Кошевого, 2).
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