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Общество

Сто лет назад Дно получил статус города

2025 год – юбилейный для города Дно. Ровно 100 лет назад Дно получил статус города, сообщил глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

Уже в конце января будет окончательно утвержден план праздничных мероприятий, отметил глава муниципалитета.

«А пока у вас есть возможность предложить свои идеи и высказать пожелания. Пишите в комментариях или звоните 8(911) 890-02-32. Будем рады вашим инициативам и предложениям!» – добавил Михаил Шауркин.

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