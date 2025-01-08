Сто лет назад Дно получил статус города

19:32, 08 января 2025, ПАИ

2025 год – юбилейный для города Дно. Ровно 100 лет назад Дно получил статус города, сообщил глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

Уже в конце января будет окончательно утвержден план праздничных мероприятий, отметил глава муниципалитета.

«А пока у вас есть возможность предложить свои идеи и высказать пожелания. Пишите в комментариях или звоните 8(911) 890-02-32. Будем рады вашим инициативам и предложениям!» – добавил Михаил Шауркин.