Врач дала советы по восстановлению организма после новогодних застолий

19:57, 08 января 2025, ПАИ

Кандидат медицинских наук Янина Федоренко в интервью «Газете.Ru» рассказала, как помочь организму адаптироваться к рабочим будням после праздников.

Одна из основных проблем после праздников – нарушение режима сна. Чтобы избежать усталости по утрам, нужно заранее подготовить организм: каждый день ложиться спать на 15–30 минут раньше, постепенно смещая время подъёма к привычному.

Новогодние застолья часто приводят к избытку жирной пищи и потреблению соли и сахара сверх нормы. Янина Федоренко советует включить в рацион больше овощей и фруктов, богатых витаминами, белковую пищу и пить достаточно жидкости.

Отдых – это не повод забывать о физической активности, отметила врач. Даже лёгкая зарядка или прогулка на свежем воздухе помогут восстановить тонус. Если вы занимались спортом до праздников, возвращайтесь к тренировкам постепенно, чтобы не перегружать организм.

Не стоит сразу же выполнять рабочие задачи. Дайте организму время на перестройку, и переход от праздников к рабочему графику будет плавным.

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