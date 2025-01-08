Михаил Ведерников – о выставке трофейной техники: У всех есть возможность увидеть, с чем приходится сталкиваться нашим ребятам на фронте

20:51, 08 января 2025, ПАИ

Глава Псковской области Михаил Ведерников осмотрел экспозицию трофейной техники, которую военные группировки «Север» захватили в ходе специальной военной операции. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Наверное, ни одной семьи в Псковской области нет, которая так или иначе не была бы связана со спецоперацией. У кого-то на СВО отцы и мужья. А те, кто находится здесь, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, вместе с волонтёрами уделяют внимание и оказывают помощь семьям наших военнослужащих. Очень важно, что здесь все имеют возможность посмотреть, какие силы, средства и ресурсы сейчас брошены на фронт, с чем приходится сталкиваться нашим ребятам», – сказал губернатор.

Выставка находится около областного центра семьи на улице Карла Маркса. Под открытым небом представили 16 единиц техники, состоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО. Экспозиция трофейной техники будет открыта для посещения с 8 по 25 января. Вход для гостей свободный. Фоторепортаж доступен по ссылке.