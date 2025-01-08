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В праздник Собора Пресвятой Богородицы митрополит Матфей совершил литургию в кафедральном соборе

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова сегодня, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, 8 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия / Лев Савинов

Митрополиту Матфею сослужили секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, настоятель Свято-Троицкого собора иеромонах Алексий (Годлевский), духовник Псковской епархии протоиерей Андрей Большанин, наместники епархиальных монастырей, благочинные церковных округов и руководители епархиальных отделов, настоятели и клирики храмов епархии.

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. На богослужении молились настоятельница Спасо-Казанского монастыря игумения Маркелла (Павлова), настоятельница Спасо-Елеазаровского монастыря игумения Татиана (Пашкова), настоятельница Рождества Богородицы Снетогорского монастыря игумения Рафаила (Позигунова) с сёстрами обителей, прихожане собора, участники Псковского большого детского хора и их родители.

По окончании литургии было совершено славление праздника Рождества Христова. Затем митрополита от лица духовенства с праздником Рождества Христова поздравил секретарь епархиального управления протоиерей Андрей.

Митрополит Матфей поблагодарил духовенство и всех собравшихся за совместную молитву и обратился с архипастырским словом.

По окончании богослужения участники Псковского большого детского хора поздравили главу Псковской митрополии и всех собравшихся с праздником пришествия в мир Спасителя и исполнили рождественские песнопения.

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