Мороз или ненастье: следить за приметами погоды советует сегодня народный календарь

07:20, 09 января 2025, ПАИ

Память первого христианского мученика, который происходил из еврейской диаспоры, святого Стефана отмечается сегодня, 9 января, пишет calend.ru.

В этот день на Руси пастухи ходили по домам и заключали договора с крестьянами, у которых была скотина.

Также в Степанов день чествовали лошадей - поили их из серебряной посуды.

Продолжались и Святки - молодые люди ходили по домам, поздравляли всех с праздниками и пели песни, желая односельчанам щедрого года и хорошего урожая.

Кроме того, было принято готовить «колядки» - маленькие пирожки из пресного теста с разными начинками, а также медовые пряники.

В народе говорили: «Пришел Степан - на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов. При этом снег в этот день предвещал ненастье и мокрую погоду.