Мощные вспышки произойдут на Солнце в течение 2025 года

07:40, 09 января 2025, ПАИ

Особенно мощные вспышки произойдут на Солнце в течение 2025 года, рассказал директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев. Об этом пишут «Известия».

По словам ученого, пик цикла был пройден в 2024 году, однако на спаде цикла также возможны единичные, но очень сильные солнечные вспышки. «Можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными», - отметил он.

11-летние циклы могут отличаться по времени протекания как в меньшую, так и в большую сторону, пояснил Сергей Язев. При этом текущий цикл проходит с опережением.

Также специалист пояснил, что вспышки на Солнце сами по себе не несут людям вреда, однако выброс плазмы провоцирует на Земле возникновение геомагнитных бурь.