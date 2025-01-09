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Общество

Мощные вспышки произойдут на Солнце в течение 2025 года

Особенно мощные вспышки произойдут на Солнце в течение 2025 года, рассказал директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев. Об этом пишут «Известия».

По словам ученого, пик цикла был пройден в 2024 году, однако на спаде цикла также возможны единичные, но очень сильные солнечные вспышки. «Можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными», - отметил он.

11-летние циклы могут отличаться по времени протекания как в меньшую, так и в большую сторону, пояснил Сергей Язев. При этом текущий цикл проходит с опережением.

Также специалист пояснил, что вспышки на Солнце сами по себе не несут людям вреда, однако выброс плазмы провоцирует на Земле возникновение геомагнитных бурь.

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