Акция по сбору живых новогодних елей для переработки стартует в Пскове с 13 января

08:20, 09 января 2025, ПАИ

Акция по сбору живых новогодних елей для переработки «Ёлки-палки» пройдет в Пскове с 13 по 30 января. Об этом сообщается в группе «Экобаза Псков | Раздельный сбор вторсырья» в соцсети «ВКонтакте».

Уже сейчас с елочных рынков принято около 800 непроданных елей. Часть из них отправилась в псковские храмы для украшения к Рождеству. Вскоре они вернутся на экобазу для дробления.

Псковичам также напомнили, что если ель сдать нужно срочно, то можно привезти ее в ближайшую рабочую субботу прямо на экобазу вместе с вторсырьем.