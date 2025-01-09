В России создадут рейтинг частных клиник

10:01, 09 января 2025, ПАИ

В России создадут рейтинг частных клиник по аналогии с гостиницами, пишут «Известия».

Оценивать будут в первую очередь соблюдение обязательных для медицинских учреждений требований, а также безопасность и качество услуг, но в перспективе рейтинг может распространиться и на другие аспекты.

«С помощью звезд или баллов также можно оценивать характеристики, не влияющие на качество и безопасность услуг: удовлетворенность сервисом, удобство сайта, вежливость персонала, широта перечня предоставляемых услуг и многое другое», – отметил член комитета СФ по регламенту Олег Земцов.

Идея создания такой системы возникла в ходе прошедшего в конце года круглого стола, на котором обсуждали проблемы в сфере прав потребителей, посещающих частные клиники.

Так, число жалоб на частные медучреждения за девять месяцев 2024 года выросло на 15,5% и достигло 13,8 тыс. случаев. Итоги проверки Росздравнадзора выявили нарушения в каждой девятой клинике.