Очередной органный концерт состоится в Пскове 11 января

10:17, 09 января 2025, ПАИ

11 января в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове начнётся концерт органной музыки из цикла «Эпоха Баха и его современников», сообщили ПАИ организаторы.

На концерте выступит петербургский органист Иван Мокшин, студент третьего курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре органа и клавесина, лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе концерта «Эпоха Баха и его современников» прозвучат лучшие музыкальные произведения эпохи барокко XVI–XVIII веков: немецких композиторов и органистов-виртуозов Иоганна Себастьяна Баха, Георга Муффата, германско-датского композитора Дитриха Букстехуде, а также француза Луи Маршана.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.