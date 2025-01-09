Рождественский шахматный блицтурнир прошёл в Пскове

10:42, 09 января 2025, ПАИ

Рождественский шахматный турнир по блицу прошёл в Пскове 8 января, сообщается в группе студии шахмат Григория Шаранкова в соцсети «ВКонтакте».

По результатам победителем стал пскович Григорий Шаранков, второе место занял ещё один представитель Пскова Владимир Никитенков, а замкнул лидирующую тройку спортсмен Псковского района Владислав Мерзанюков.

Всего в соревнованиях участвовали 32 шахматиста из Пскова, Псковского и Дновского районов, а также Ленинградской области. Турнир проходил по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени три минуты и две секунды добавления на каждый ход. Среди женщин, набрав семь очков, лучшей стала Вероника Петрова.

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