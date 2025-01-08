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Культура

Псковский музей приглашает отметить старый Новый год

12 января в 16:00 в Псковском музее-заповеднике состоится большой семейный праздник, посвященный старому Новому году. Праздничные события будут проходить в музейном комплексе «Двор Постникова» – старинных купеческих палатах XVII века. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Фото: Псковский музей

Участников ждёт экскурсия «Сокровища с антресолей», где каждый предмет готов рассказать нам свою необычную историю о новогодней традиции украшения ёлки в советское время.

Затем состоится музейное караоке с хорошей музыкой из всеми любимых советских кинофильмов, приятное общение в праздничной атмосфере. А после снова будет экскурсия – на этот раз по выставке японской гравюры эпохи Эдо, которая познакомит с искусством Страны восходящего солнца и приоткроет тайну романтической истории русского дипломата и юной испанской девушки.

Телефоны для записи: 8 (8112) 29-22-59, 8 (8112) 29-22-60.

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