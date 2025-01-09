Псковичи назвали три качества, которые помогли им успешно завершить 2024 год

10:47, 09 января 2025, ПАИ

Псковичи рассказали, что в 2024 году на работе им чаще всего требовались такие социальные навыки, как коммуникабельность, лояльность к переработкам и адаптивность. Это следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Говоря о наиболее важных soft skills, которые требовались в прошлом году, 38 % опрошенных людей на первое место поставили стрессоустойчивость. Интересно, что женщинам чаще мужчин приходилось работать над эмоциональной стабильностью: 45 % и 31 % соответственно. А ещё 40 % псковичей до 35 лет совершенствовали навык стрессоустойчивости.

На втором месте оказалась обучаемость – о ней рассказали 21 % респондентов, а на третьем – адаптивность, важность которой подчеркнули 19 % участников опроса. В прошедшем году 18 % пришлось работать над профессиональным развитием, 16 % – над ответственностью, коммуникабельностью, а также над поиском и анализом информации. Ещё 13 % отметили важность навыка коллективной работы, 12 % – стремления подняться по карьерной лестнице, 10 % – организованности.

Каждый второй пскович уделял внимание развитию профессиональных навыков и навыков социального взаимодействия. 21 % сосредоточился исключительно на развитии hard skills, а 13 % – на soft skills. Мужская часть опрошенных чаще концентрировалась на профессиональных навыках: 23 % мужских голосов против 19 % женских. Псковички же чаще мужчин работали над социальными навыками: 17 % и 9 % соответственно. Совершенствовать эти качества в совокупности приходилось 57 % респондентов, чья зарплата начинается от 100 тысяч рублей.