Более 1,3 миллиарда свежих цветов и зелени ввезли в Россию через Псковскую область в 2024 году

11:00, 09 января 2025, ПАИ

Более 1,3 миллиарда свежих цветов и декоративной зелени ввезли в Россию через пункты пропуска в Псковской области в 2024 году. Растения ввозили преимущественно из Латвии и Литвы, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Основной объём поставляемых партий роз, хризантем, гвоздик, орхидей, лилий и декоративной зелени был выращен в Эквадоре, Нидерландах, Кении, Колумбии, Италии, Израиле и Турции.

Все партии цветов и зелени, которые успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль, разрешили ввозить в Россию. В ведомстве также отметили, что объём импортных поставок цветов в 2024 году по сравнению с прошлым увеличился на 4 %.