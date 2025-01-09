В псковском управлении Росгвардии начался зимний период подготовки

10:49, 09 января 2025, ПАИ

В воинских частях и территориальных управлениях Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в 11 регионах страны, в том числе и в Управлении Росгвардии по Псковской области, начался зимний период подготовки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Для личного состава частей специального и оперативного назначения, артиллерийских, авиационных, морских, моторизованных, инженерных, разведывательных подразделений, отрядов ОМОН и СОБР спланировано несколько сотен мероприятий боевой подготовки на основе опыта боевых действий, полученного в ходе специальной военной операции.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе тактико-специальной, огневой, физической, технической подготовки освоят применение новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, а также методы и способы выполнения задач по предназначению. Полигонная и учебно-материальная база прошла значительную модернизацию перед началом зимнего периода подготовки.

Перед началом периода подготовки с росгвардейцами состоялись занятия по соблюдению требований безопасности при эксплуатации боевой техники, обращении с оружием, боеприпасами и имитационными средствами.