Российская теннисистка Полина Кудерметова во второй раз в карьере прошла в основную сетку турнира «Большого шлема»

11:22, 09 января 2025, ПАИ

Российская теннисистка Полина Кудерметова во второй раз в карьере квалифицировалась в основную сетку турнира «Большого шлема» Australian Open, который пройдёт в Мельбурне с 12 по 26 января. Об этом пишет «Матч ТВ».

В рамках финального матча квалификации россиянка выиграла у австралийки Елены Мицич – 6:4; 7:5. Соперница Кудерметовой в первом круге станет известна позже.

Полина Кудерметова квалифицировалась в основную сетку турнира «Большого шлема» во второй раз в карьере. В 2023 году она также пробилась на Australian Open, где не смогла пройти дальше первого круга.

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