40% псковичей признались, что в 2024 году делали ненужные покупки
45% псковичей заявили, что не делали бесполезных покупок в 2024 году, сообщается в опросе SuperJob. Однако 40% всё же не устояли перед соблазном купить что-то ненужное.
К бесполезным покупкам псковичи отнесли девайсы и гаджеты вроде вентиляторов для компьютеров, аккумуляторов для смартфонов, колонок, микрофонов и модемов, а также покупку одежды и обуви: «Приобрел кроссовки для бега, а бегать так и не получается», «Купила брюки на размер меньше, рассчитывая похудеть».
Псковичи сожалеют также о покупке вредных, калорийных продуктов и бытовой техники, в том числе вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажеров.
Некоторые считают бесполезной покупку автомобиля: «Купил другую машину, а можно было ездить на старой».
В число неудачных покупок также попали алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели.
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