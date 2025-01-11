Выиграть набор сувениров от Туристского инфоцентра могут псковичи

11:12, 09 января 2025, ПАИ

Выиграть набор сувениров от Туристского инфоцентра могут псковичи, приняв участие в фотоконкурсе. Об этом ПАИ сообщили организаторы конкурса.

Для участия в конкурсе нужно прийти в офис инфоцентра (Псков, Октябрьский проспект, 14) и сделать интересное фото с туристической ёлкой Псковской области. Затем снимок следует опубликовать в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #ТурЁлкаПсковскойобласти2025.

Под постом о конкурсе в группе ТИЦ Псковской области нужно оставить комментарий со словом «Готово».

Страница участника должна быть открыта на время проведения конкурса для проверки выполненных условий. Участник должен быть подписан на сообщество ТИЦ Псковской области.

Конкурс продлится до 14 января включительно, итоги с помощью генератора случайных чисел подведут 16 января.