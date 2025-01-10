Первенство СЗФО по футзалу пройдёт в Пскове с 20 по 24 января

11:25, 09 января 2025, ПАИ

Первенство Северо-Западного федерального округа по футзалу среди мальчиков до 14 лет пройдёт в Пскове с 20 по 24 января, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

В соревнованиях выступят 12 команд из Архангельской, Калининградской, Мурманской и Псковской областей, а также Коми. Псковскую область на состязаниях представят ФК «Псков» и спортшкола «Стрела».

Все команды, участвующие в турнире, поделены на три группы, в которых они сыграют каждый с каждым. В плей-офф выйдут по два лидера каждого квартета и две лучшие команды среди третьих мест подгрупп. Оставшиеся коллективы разыграют места с 9-го по 12-е. Игры турнира пройдут в формате двух таймов по 20 минут.

ФК «Псков» в группе сыграет с «Юной гвардией» из Мурманска, «Штурмом» из Архангельской области и спортшколой «Поморье» из Архангельска. Спортшкола «Стрела» поборется за выход в плей-офф с мурманской «Лапландией», архангельским «Барсом» и спортшколой из Коми.

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